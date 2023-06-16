Муж и список покупок

Семен решительно вышел из дома, гордо задрав нос и опрометчиво не глядя под ноги. Он был оскорблен недоверием жены, которая старалась всучить ему список покупок, будто он какой-то детсадовец, не способный запомнить, что нужно купить в магазине.
Семен решительно вышел из дома, гордо задрав нос и опрометчиво не глядя под ноги. Он был оскорблен недоверием жены, которая старалась всучить ему список покупок, будто он какой-то детсадовец, не способный запомнить, что нужно купить в магазине.
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