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ТСН24

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Тульскую область атаковал еще 21 вражеский дрон

Тульскую область атаковал еще 21 вражеский дрон

Еще 21 украинский беспилотник перехватили и сбили в тульском воздушном пространстве сегодня вечером, 18 сентября.

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