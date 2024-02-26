Армения взяла курс на войну с Россией. Ну тогда не обижайтесь. Это ваш выбор

Валентин Щербаков

Этот лживый, продажный армянский недоносок пашинян столько лет занимался шпионажем против РОССИИ и ОДКБ, а все наши руководители страстно с ним якшались, а теперь получаем ответные удары и на фронте и внутри ОДКБ, больше в РОССИИ. Надо срочно признать его предателем и арестовать или заочно приговорить к уничтожению. Эта паскуда еще много кровушки у нас попьёт, если не устраним.....