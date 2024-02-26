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Армения взяла курс на войну с Россией. Ну тогда не обижайтесь. Это ваш выбор

Армения взяла курс на войну с Россией. Ну тогда не обижайтесь. Это ваш выбор

Юрий Кот   Сегодня с уверенностью можно сказать, что не только англичанка с украинкой, но и армянин традиционно гадят России.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Этот лживый, продажный армянский недоносок пашинян столько лет занимался шпионажем против РОССИИ и ОДКБ, а все наши руководители страстно с ним якшались, а теперь получаем ответные удары и на фронте и внутри ОДКБ, больше в РОССИИ. Надо срочно признать его предателем и арестовать или заочно приговорить к уничтожению. Эта паскуда еще много кровушки у нас попьёт, если не устраним.....
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47 мин.
Erl Schweizer
Актеры, купленные странами НАТО, востребованы. У Зеленского натовцы режиссеры, у Пашиняна тоже натовцы режиссеры.
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31 мин.
НЭ
Наталья Эрнст
Самое главное если в Армении начнётся какая нибудь ситуация (войнушка) нпр, чтобы они только не побежали в Россию, как беженцы, воссоединение с семьёй, и т.д. Толк от них не какой. Купи-продай....
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29 мин.

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