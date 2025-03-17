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Царьград

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Трамп: Шанс завершить конфликт на Украине после интенсивных выходных усилий

Трамп: Шанс завершить конфликт на Украине после интенсивных выходных усилий

Президент США Дональд Трамп заявил о проделанной на выходных значительной работе для завершения конфликта на Украине, отметив «очень хороший шанс» на успех, представлен журналистам.

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