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Иллюзия обмана: 15 секунд — и вы увидите вместо негатива красивую молодую девушку. Почему наш мозг такой доверчивый?

Иллюзия обмана: 15 секунд — и вы увидите вместо негатива красивую молодую девушку. Почему наш мозг такой доверчивый?

Я собрал в статье семь потрясающих иллюзий. Некоторые из них ну просто невозможны. Хотя наука утверждает обратное.

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