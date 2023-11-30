Названы имена сомневающихся в цвете кожи сына Меган Маркл и принца Гарри

В королевской семье грянул расистский скандал Принц Гарри и Меган Маркл Соцсети По британскому телевидению были раскрыты имена членов монаршей семьи, которые сомневались в цвете кожи принца Арчи еще до его рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии