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Царьград

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Петр Павел заявил о нейтральной позиции Чехии в конфликте с Украиной

Петр Павел заявил о нейтральной позиции Чехии в конфликте с Украиной

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что республика выступает в роли посредника в поставках боеприпасов Вооружённым силам Украины, не принимая на себя финансовые обязательства, и отметил, что у Украины есть два месяца для завершения конфликта.

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