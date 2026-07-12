Петр Павел заявил о нейтральной позиции Чехии в конфликте с Украиной

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что республика выступает в роли посредника в поставках боеприпасов Вооружённым силам Украины, не принимая на себя финансовые обязательства, и отметил, что у Украины есть два месяца для завершения конфликта.
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