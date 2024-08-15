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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Куриные котлеты с гречневой крупой подойдут на перекус в любое время дня

Всего 129 ккал н 100 грамм Нам потребуется: куриное филе 500 г гречневая крупа 150 г яйцо куриное 2 штуки лук репчатый 100 г зелень Соль специи по вкусу Гречневую крупу нужно помыть Затем добавить в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности После этого крупу необходимо остудить Мясо перекручиваем через мясорубку с луковицей и […].

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