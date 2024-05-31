Настоящие профитроли из подручных продуктов за 15 минут. Конфеты больше не покупаем

Этот рецепт порадует вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления. Без выпечки и с минимальным количеством усилий вы получите замечательное лакомство, которое можно готовить раз в неделю и наслаждаться результатом.
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