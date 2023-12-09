Сил и энергии хватит на всё: ежедневный гороскоп на 10 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ воскресенье, 10 декабря 2023 года, рекомендуется уделить внимание решению рабочих вопросов, поскольку в этот день вы будете обладать достаточным запасом сил и энергии для всех проектов.