Олимпийский чемпион Кожевников: Овечкин должен играть на "Вашингтон"

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников считает, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин должен играть на команду, передает Vprognoze.
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