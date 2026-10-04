Медведь раскачал грузовик на трассе в ХМАО

На трассе в сторону ХМАО медведь вышел к остановившемуся грузовику, встал на задние лапы и попытался раскачать машину, после чего улёгся под колёсами; водитель уехал, не задев животное.
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