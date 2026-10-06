Жители Ноябрьска убрали 35 стихийных свалок

Ноябрьск заметно похорошел к концу осени — в городе ликвидировали сразу 35 стихийных свалок. За экосезон с июня по сентябрь с улиц и окраин вывезли больше 500 кубометров мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым