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Красный Север

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Жители Ноябрьска убрали 35 стихийных свалок

Жители Ноябрьска убрали 35 стихийных свалок

Ноябрьск заметно похорошел к концу осени — в городе ликвидировали сразу 35 стихийных свалок. За экосезон с июня по сентябрь с улиц и окраин вывезли больше 500 кубометров мусора.

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