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Гусев: в Воронежской области при атаке БПЛА повреждена ЛЭП

Гусев: в Воронежской области при атаке БПЛА повреждена ЛЭП

Обломки беспилотника повредили линию электропередачи на юге Воронежской области после ночной атаки. Несколько сел временно остались без электричества, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

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