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Владимир Ерохин — писатель, журналист и хранитель рязанской старины

Владимир Ерохин — писатель, журналист и хранитель рязанской старины

Владимир Семенович Ерохин был писателем, журналистом и директором Рязанского краеведческого музея. Написанные живым, доступным языком, его произведения рассказывали рязанцам о героическом прошлом их края, о мужестве предков, вставших на защиту русской земли в годину суровых испытаний.

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