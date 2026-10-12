Здесь мог сесть шаттл: как советский аэродром в Сомали достался США

В пыльном городке Бербера на берегу Аденского залива лежит полоса бетона длиной 4140 метров. Для аэропорта, через который сегодня проходят единицы рейсов в неделю, это абсурдно много: сюда сядет любой самолёт, который когда-либо поднимался в воздух.