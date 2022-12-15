В Центральном Доме Российской Армии наградили победителей творческих конкурсов

Свои работы прислали как художники-любители, так и профессионалы из различных уголков России: из Калининграда и Приморья, Северной Осетии и Тывы, Астрахани и Красноярска, Твери и Якутии, Севастополя и Чукотки, Архангельска и Ростова-на-Дону - всего из 32 регионов.