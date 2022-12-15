Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

В Центральном Доме Российской Армии наградили победителей творческих конкурсов

В Центральном Доме Российской Армии наградили победителей творческих конкурсов

Свои работы прислали как художники-любители, так и профессионалы из различных уголков России: из Калининграда и Приморья, Северной Осетии и Тывы, Астрахани и Красноярска, Твери и Якутии, Севастополя и Чукотки, Архангельска и Ростова-на-Дону - всего из 32 регионов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх