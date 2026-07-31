NEAR разрешил пользователям оплачивать ИИ-услуги за счет стейкинга токенов

NEAR Protocol запустил систему оплаты на основе стейкинга для своей ИИ-платформы, позволяющую пользователям получать доступ к конфиденциальным выводам и автономным ИИ-агентам, блокируя токены NEAR вместо оплаты кредитной картой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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