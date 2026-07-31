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NEAR разрешил пользователям оплачивать ИИ-услуги за счет стейкинга токенов

NEAR разрешил пользователям оплачивать ИИ-услуги за счет стейкинга токенов

NEAR Protocol запустил систему оплаты на основе стейкинга для своей ИИ-платформы, позволяющую пользователям получать доступ к конфиденциальным выводам и автономным ИИ-агентам, блокируя токены NEAR вместо оплаты кредитной картой.

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