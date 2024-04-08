Politico: Политика Байдена по Газе может лишить его поддержки на выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может потерять поддержку в рамках предстоящих президентских выборов в связи с его политикой по отношению к конфликту, развернувшемуся на территории сектора Газа.
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