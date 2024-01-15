Запуск ракеты с гиперзвуковой боеголовкой в КНДР

Испытательный пуск баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, 14 января 2024 года (с) Фото Центрального телеграфного агентства Кореи В КНДР выполнили испытательный пуск баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком для подтверждения характеристик боеголовки и проверки работы новых ракетных двигателей.
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