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Мировое обозрение

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Запуск ракеты с гиперзвуковой боеголовкой в КНДР

Запуск ракеты с гиперзвуковой боеголовкой в КНДР

Испытательный пуск баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, 14 января 2024 года (с) Фото Центрального телеграфного агентства Кореи  В КНДР выполнили испытательный пуск баллистической ракеты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком для подтверждения характеристик боеголовки и проверки работы новых ракетных двигателей.

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