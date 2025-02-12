Перед этими прелестницами устоять невозможно: они неприхотливы, цветут очень обильно и долго

Люди не могут устоять перед этими прекрасными цветами: они неприхотливы, цветут долго и пышно. Хотя отдельные цветы могут выглядеть немного неряшливо, конская мята — абсолютный фаворит в ландшафтных цветниках.
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