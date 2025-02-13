В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении фермеров из Ростовской области

В социальных медиа продолжает обсуждаться совершение в отношении фермеров из Сальского района Ростовской области противоправных действий со стороны местного предпринимателя, который действует при поддержке сотрудников местных органов власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии