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Коке о вылете «Атлетико» от «Дортмунда»: «Когда не используешь моменты, такое случается, особенно в Лиге чемпионов» 

Мадридцы проиграли дортмундской «Боруссии» (2:4) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:1). «Матч состоял из множества взлетов и падений.

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