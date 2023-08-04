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Караваев о гегемонии «Зенита»: «Надеюсь, продолжится, пока я не завершу карьеру. От побед невозможно устать»

Караваев о гегемонии «Зенита»: «Надеюсь, продолжится, пока я не завершу карьеру. От побед невозможно устать»

– У «Зенита» пять чемпионств подряд. Сколько это еще продлится? – Надеюсь, будет продолжаться до момента, пока я не завершу карьеру, ха-ха.

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