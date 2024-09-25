Посол РФ в Канаде рассказал об отказе Оттавы судить нациста Гунько

Канадская сторона не только отказала России в экстрадиции нацистского преступника Ярослава Гунько, но и сама не возбудила никаких дел против него, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Канаде Олег Степанов.
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