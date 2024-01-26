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«Призраки» Байдена открылись миру: Президент США опять здоровался с невидимыми людьми

«Призраки» Байдена открылись миру: Президент США опять здоровался с невидимыми людьми

Президент великих и гегемонистых Соединённых Штатов Америки Джо Байден опять оконфузился. Перепутал своих министров ровно в тот момент, как пресс-секретарь Карин Жан-Пьер побожилась перед всеми на камеру в его умственном здоровье.

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