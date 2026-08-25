🔔 Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин принял участие в августовской конференции педагогов Киквидзенского района.
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🔔 Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин принял участие в августовской конференции педагогов Киквидзенского района.
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