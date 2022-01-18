В Алма-Ате задержали более 2,7 тысячи мародеров и участников незаконных акций

АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Казахстанские силовики с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,7 тысячи человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления, сообщил информационный центр комендатуры города.