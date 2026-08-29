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Царьград

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Елена Радионова восхитилась возвращением Трусовой в спорт

Елена Радионова восхитилась возвращением Трусовой в спорт

Елена Радионова похвалила Александру Трусову за возвращение в спорт после материнства. В январе 2026 года Трусова возобновила тренировки с Этери Тутберидзе, а в феврале участвовала в чемпионате России по прыжкам.

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