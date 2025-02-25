Кадры с места смертельного массового ДТП на дороге в Муромцево. По предварительной информации погиб один человек из маршрутки, еще несколько ее пассажиров в больнице.
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Кадры с места смертельного массового ДТП на дороге в Муромцево. По предварительной информации погиб один человек из маршрутки, еще несколько ее пассажиров в больнице.