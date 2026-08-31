В Ноябрьске прошел чемпионат по рыболовному спорту «Мохтик»

Рыбаки Ямала и Урала в Ноябрьске в эти выходные посоревновались в искусстве ловить рыбку. Их общий улов на чемпионате «Мохтик-2026» на озере Ханто составил 150 кг, сообщили в городской администрации.
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