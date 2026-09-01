Анастасия Волочкова показала «шпагат выходного дня» в домашней обстановке

Анастасия Волочкова опубликовала в личном блоге фото, где выполняет фирменный шпагат у себя дома. На снимке балерина в зелёном комбинезоне позирует рядом с балетным станком, а подпись к кадру звучит как «Волочковский шпагат выходного дня».