В МЧС рассказали страшные подробности гибели 8 человек в московском хостеле

По словам прибывших на место спасателей, в результате сильного возгорания на площади в 150 кв.метров, 8 постояльцев мини-отеля погибло в муках, и причиной этому послужили решётки на всех окнах, а также не сработавшая противопожарная сигнализация.
По словам прибывших на место спасателей, в результате сильного возгорания на площади в 150 кв.метров, 8 постояльцев мини-отеля погибло в муках, и причиной этому послужили решётки на всех окнах, а также не сработавшая противопожарная сигнализация.
Свежие комментарии