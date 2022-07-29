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В МЧС рассказали страшные подробности гибели 8 человек в московском хостеле

В МЧС рассказали страшные подробности гибели 8 человек в московском хостеле

По словам прибывших на место спасателей, в результате сильного возгорания на площади в 150 кв.метров, 8 постояльцев мини-отеля погибло в муках, и причиной этому послужили решётки на всех окнах, а также не сработавшая противопожарная сигнализация.

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