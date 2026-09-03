Гаражи на пути к истории. Что будет с разваливающимся склоном между Столярова и Банным озером?

Часть 1. Аварийный гаражный массив на фоне миллиардных вложений в исторический центр ЧитыЧита готовит большое благоустройство исторического центра за федеральные деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А «Кукурузники» вме...
- Девяти мигрантам ...
- Почти 100 тысяч у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым