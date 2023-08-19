Обсуждают видео с попавшим в плен комбатом Томовым, сдавшим наши позиции

Надо попросить НАТО чтобы и нам данные предоставляли, а то наши спутники как-то не очень. И это не голословно, ребята от туда четко говорили, что мы в разы отстаем по спутниковой разведке и поддержке. Все приходится делать по старинке, но с выдумкой, как говорится голь на выдумку богата.

Роман Рессер

Вы к чему призываете ? ... при любой непонятной ситуаци сдаться в плен ? НАТО знает где расположена наша боевая техника, предлагаете ее сдать врагу ? Можно понять сдавшегося в плен солдата -срочника. Он себе эту профессию не выбирал. Но там их нет. Контрактнику это не позволительно. Он не просто подписал контракт, а получал деньги за свою работу. А уж офицер, тем более не вправе на такое. Его в училище четыре года обучали, кормили и одевали за народные деньги. Военнослужащий обязан бороться с врагом вплоть до самопожертвования, если нет других приказов. Абсолютно непонятную пургу погнал депутат-«афганец»… какой шантаж может оправдать его ? Благо, пока не предлагают их награждать. УК РФ Статья 352.1. Добровольная сдача в плен Добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 настоящего Кодекса, -наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. УК РФ Статья 348. Утрата военного имущества 1. Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату, лишением свободы на срок до двух лет. 2. То же деяние, совершенное в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, -наказывается лишением свободы на срок до семи лет.