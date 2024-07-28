Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Нет, всё-таки от этого чумного барака Россию спасёт только железный занавес...

Lucy Dickerson. Сидите тут и ничего не знаете, а тем временем восемь министров экономики из разных европейских стран статью в Гардиан написали совместную про то, как Путин убивает российскую экономику и про то, что он (Путин) врёт о реальном состоянии дел в российской экономике.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Нет, всё понимаю, но когда РОССИЯ прекратит торговать с приебалтами, скандинавами, пшеками и прочими шведами, когда выгоним их послов и закроем посольства, а на границе повесим амбарный замок....Это низкопробное тварьё надо учить правильно жить.....
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