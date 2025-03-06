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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Да там не только путинские, ещё гайдаровской и чубайсовской одним словом из единой рос. дохуя не нажравшейся сволочи...Три четверти учас...
  • Андрей Тихонов
    Путинские чиновники охренели....Три четверти учас...
  • АндрейБорков
    Трамп подрезал кр...

Трамп подрезал крылья: Украина осталась без разведданных США, удары вглубь России теперь невозможны

Трамп подрезал крылья: Украина осталась без разведданных США, удары вглубь России теперь невозможны

БлокнотРУ США приняли решение частично приостановить передачу разведывательных данных Украине, что существенно повлияет на боеспособность ВСУ и их возможность наносить удары вглубь территории России.

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Комментарии
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Константин Самарин
Не хочу быть провидцем, но... складывается впечатление, что вся эта комарилья с Зеленским-просто фарс, для того, чтобы загнать Россию в угол. Почему? Судите сами: после представления в Белом Доме, и показательной порки, Зеля уже покаялся, и готов вернуться с извинениями к Трампу... Что дальше? А дальше Трамп его простит, и обяжет пойти га переговоры с Путиным. И вот тут начнется... ни Зеля, ни Трамп не согласятся на условия России, это понятно. Нл и выдвигаемые ими условия будут неприемлемы России, соответственно, переговоры зайдут в тупик. И вот тогда Трамп и нанесет удар, обьявив, что он уговорил Зелю пойти на ппреговоры и прекращение огня, но злобный Путин не согласен, и отвергает мирные инициативы. З6ачит, он против мира,поэтому не только США, но и весь мир должен помочь Украине принудить Путина подписать мирный договор, но уже на условиях, которые ему будут диктовать США и Украина. Капкан захлопнется, оружие опять еще большей волной хлынет киевскому режиму...
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8 час.
m
mihail
Только пацаны в пелёнках могут верить бреду об отказе США предоставления разведданными. Для этого ещё есть страны НАТО в том числе вновь вступившие в этот блок.
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7 час.
АндрейБорков
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2 час.
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