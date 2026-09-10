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Аналитик обнаружил активность крупных Bitcoin-инвесторов в зоне $58–63 тыс.

Аналитик обнаружил активность крупных Bitcoin-инвесторов в зоне $58–63 тыс.

Аналитик Джейми Каутс обратил внимание на повышенную активность крупных держателей Bitcoin в ценовом диапазоне от $58 000 до $63 000.

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