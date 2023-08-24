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Раскрыты подробности очков дополненной реальности Apple

Раскрыты подробности очков дополненной реальности Apple

Компания Apple запланировала выход очков дополненной реальности около 20 лет назад. Журналисты медиа обратили внимание, что Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент Apple на гарнитуру дополненной реальности.

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