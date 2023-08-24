Раскрыты подробности очков дополненной реальности Apple

Компания Apple запланировала выход очков дополненной реальности около 20 лет назад. Журналисты медиа обратили внимание, что Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент Apple на гарнитуру дополненной реальности.
Компания Apple запланировала выход очков дополненной реальности около 20 лет назад. Журналисты медиа обратили внимание, что Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент Apple на гарнитуру дополненной реальности.
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