Москва выделит Крыму деньги на восстановление затопленных объектов культурного наследия

Более 83 млн рублей будет выделено Крыму из резервного фонда Правительства Российской Федерации на восстановление и реставрацию учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия, пострадавших в результате х подтоплений летом 2021 года.
Более 83 млн рублей будет выделено Крыму из резервного фонда Правительства Российской Федерации на восстановление и реставрацию учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия, пострадавших в результате х подтоплений летом 2021 года.
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