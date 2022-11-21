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Москва выделит Крыму деньги на восстановление затопленных объектов культурного наследия

Москва выделит Крыму деньги на восстановление затопленных объектов культурного наследия

Более 83 млн рублей будет выделено Крыму из резервного фонда Правительства Российской Федерации на восстановление и реставрацию учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия, пострадавших в результате х подтоплений летом 2021 года.

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