Ливанская «Хизболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля Ливанская «Хизболла» нанесла удар по северу Израиля, противовоздушная оборона еврейского государства сообщает о перехвате «десятков» ракет.
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Ливанская «Хизболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля Ливанская «Хизболла» нанесла удар по северу Израиля, противовоздушная оборона еврейского государства сообщает о перехвате «десятков» ракет.
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