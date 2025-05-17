В Казани представили новую постановку «Севастопольского вальса» к 80-летию Победы

Фото: © «Татар-информ» В казанском детском парке «Елмай» 16 мая состоялся показ оперетты Константина Листова по пьесе Елены Гальпериной и Юлия Анненкова «Севастопольский вальс» в новой постановке заслуженного деятеля искусств Татарстана Зульфии Рауповой.
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