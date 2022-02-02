В Мангистау за неделю огонь повредил два автомобиля

С 24 по 30 января подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 16 раз выезжали по тревоге, в том числе четыре на пожары, восемь - на случаи горения и четыре - на проведение аварийно-спасательных работ.