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В Мангистау за неделю огонь повредил два автомобиля

В Мангистау за неделю огонь повредил два автомобиля

С 24 по 30 января подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 16 раз выезжали по тревоге, в том числе четыре на пожары, восемь - на случаи горения и четыре - на проведение аварийно-спасательных работ.

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