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Пятый канал

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Девять российских военнослужащих вернулись из «теневого плена» Украины

Девять российских военнослужащих вернулись из «теневого плена» Украины

Из украинского «теневого плена» было возвращено девять российских бойцов. Об этом в интервью ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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