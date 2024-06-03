Из Татарстана в хадж отправились первые две группы паломников

Сегодня первые две группы паломников из Татарстана отправились в хадж из аэропорта Казани. Каждая группа состоит из 49 человек и совершает паломничество по программе «Комфорт» от официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж».
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