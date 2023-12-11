По оценкам израильских источников, наступление на сектор Газа может продлиться еще два месяца

Интенсивное военное наступление, проводимое Израилем в секторе Газа, может продолжаться еще два месяца, сообщили источники израильскому общественному каналу "Кан", сообщило в воскресенье EFE со ссылкой на Agerpres.
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