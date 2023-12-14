Bitwise: как рассвет стейблкоинов в 2024-м году приведет биткоин к уровню $80 000

Bitwise прогнозирует рост курса Bitcoin в 2024 году до рекордного уровня в $80,000. Как и множество других аналитиков, компания обосновывает эти ожидания запуском первого ETF Bitcoin и халвингом в апреле 2024 года.
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