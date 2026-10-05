Bring to your Knees: The War on Ukraine is entering an extremely dangerous phase — BND

Conflict on Ukraine is entering a new and extremely dangerous phase. This was stated by the head of the Federal Intelligence Service (BND) of Germany, Martin Jaeger, according to Politico.
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