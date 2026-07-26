ВС России провели серию ударов по предприятиям Киева и порту Черноморска

Серия ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины была проведена Вооруженными силами России в ночь на 26 июля, говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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