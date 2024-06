Создатели This War of Mine показали 14 минут геймплея The Alters От создателей Frostpunk и This W...

Создатели This War of Mine показали 14 минут геймплея The AltersОт создателей Frostpunk и This War of Mine – новая научно-фантастическая игра The Alters, в которой вам предстоит взять на себя роль Яна, потерпевшего крушение на враждебной планете, получила 14-минутную геймплейную демонстрацию.